Succès facile de la P1 de Mouscron au Skill

Dès les tout premiers échanges, les locaux, sans doute rendus nerveux par l’importance de l’enjeu, éprouvent beaucoup de difficulté à terminer leurs attaques malgré une réception relativement stable. Ils commettent tellement de fautes directes au filet que leurs adversaires se retrouvent à 3-10 sans avoir dû vraiment s’employer. Jean-Charles Kwittek stoppe l’hémorragie dans un premier temps par une série de services alors que dans un deuxième temps, la distribution variée de Cédric Pypaert permet à son équipe de recoller au score (12-12). Mouscron se reprend et creuse à nouveau le trou par une série de services d’un Christophe Liagre tout aussi inspiré qu’à la distribution (12-17). En face, Théophile Noury, monté à la place de Cédric Pypaert soudainement en panne d’inspiration, choisit alors de passer plus par le centre, où il sert donc plusieurs fois Maximilien Jadot, qui n’est plus bloqué. Et l’écart se réduit à nouveau. Hélas à 21-23, l'équipe locale voit son élan freiné par la blessure de Dylan Vincart, qui doit céder sa place à Arthur Lefebvre. Le PVTM profitant de l’aubaine parvient alors à terminer de justesse le set grâce à un bloc de Tanguy Renard et une balle placée de Pavel Depoorter (23-25).

"C'est très décevant, indiquait après la rencontre Jean-Charles Kwittek. Parce que cela fait maintenant plusieurs matches qu’on s’écroule après être revenus au score. On manque de régularité pour l’instant en commettant trop de fautes directes pourrenverser le cours des chose s." Effectivement, l’entame du deuxième set est pour la formation locale à l’image du premier, avec un nombre incalculable d’attaques ratées, qui permettent à Mouscron de reprendre ses distances. L’efficacité de Corentin Poope qui réussit tout ce qu’il entreprend au centre creuse ensuite encore un peu plus le trou (9-16). C’est à nouveau Jean-Charles Kwittek qui sonnera la révolte par une nouvelle série de services déstabilisant le passeur mouscronnois. Et Tournai se remet à y croire (18-22). Mais la réaction est trop tardive et Mouscron, qui joue intelligemment au filet, n’est plus inquiété.

Le troisième set démarre bien mieux pour le Skill, qui fait enfin jeu égal avec son adversaire et parvient même à se détacher pour mener 20-18. Les Hurlus ne paniquent pas et laissent passer l’orage pour s’imposer, profitant une fois de plus de nombreuses fautes adverses (21-25).