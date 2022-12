Si l’on pouvait encore rêver d’une finale 100% Wapi avant ce dernier match décalé de quarts de finale, tous nos espoirs se rabattent désormais sur le TEF Kain, qui devra encore se débarrasser de l’ogre lupipontain de Krystel Ballau. Malgré leur avantage de huit points, les filles de Patrice Chatelain n’ont en effet rien pu faire à Courcelles. Il faut dire que la JS ne semblait pas trop y croire, ne se déplaçant qu’avec six éléments, et sans Verzele. Heureusement que mamy Debue était encore là pour limiter les dégâts. Personne chez les hommes, une chance relativement limitée chez les dames, on se concentrera probablement sur nos équipes de jeunes susceptibles de se hisser en finales alors qu’elles joueront à la somptueuse Leuz’Arena.