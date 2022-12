P4E: Flobecq sur le plus petit écart

Non-match d’Isières B qui a été mis en difficulté sur les duels et sur les longs ballons de Péronnes. Les locaux mènent rapidement 2-0 sur un corner et un coup franc repris par Saigal. Une phase arrêtée tirée par Hennebert et déviée ensuite par un défenseur permet aux visiteurs de se remettre dans le match, mais les occasions franches de Nachtergaele, de Laloy et Noul n’aboutissent pas. Péronnes finit par reprendre son avance à la 70e avant que la tête de Bouvry sur un centre de Noul scelle les chiffres. Les visiteurs regrettent l’agressivité de l’équipe locale qui a occasionné la blessure de plusieurs de ses joueurs et certainement influencé certaines décisions de l’arbitre, jugé trop gentil.