Wasmes B – Meslin GM B 1-2

Meslin prend directement le monopole du ballon et s’offre quelques occasions franches dont un duel manqué par Platiau à la demi-heure de jeu. À la 47e, une absence de marquage permet à Wasmes d’ouvrir la marque sur un coup franc dévié par Segers. Les visiteurs continuent à pousser sans être à l’abri d’un contre dangereux. Sur une phase offensive, un centre de la droite est dévié au second poteau par un défenseur, ce qui permet à Meslin de rétablir la parité. Wasmes est réduit à 10 dans le dernier quart d’heure. Meslin finit par l’emporter dans les dernières secondes sur un corner de Meijnaert dévié au premier poteau par le gardien. Match référence pour Meslin B.

Pommerœul B – Lens B 5-0

Le fait d’être déforcé n’a pas empêché Pommerœul de prendre la direction des opérations et de produire du beau football à domicile face à Lens B. À la 25e, Faiella est lancé en profondeur et remporte son duel pour l’ouverture du score. Decamk et Desclez sont à la conclusion de belles réalisations collectives avant la pause. Pommerœul relâche un peu la pression en seconde période mais gère son avance. À l’heure de jeu, Decamk est lancé sur son flanc et, après un beau crochet, trouve Faiella pour le 4-0. Le score de forfait est concrétisé à la 80e sur un corner qui finit sur une frappe en pleine lucarne de Göçmüç à l’entrée du grand rectangle.