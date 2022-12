Les Renaisiens avaient pourtant ouvert le score

Ce n’était pas la grande foule pour assister à cette rencontre dominée lors des premières minutes par les Renaisiens. Mais sans se créer la moindre possibilité de but. Le jeu se poursuivait ensuite au centre de la pelouse. Un éclair à la 13e minute avec l’ouverture du score par Baele qui reprenait un centre venu de la gauche pour faire 0-1. À la minute suivante, ce sont les joueurs locaux qui avaient failli égaliser. Heureusement, l’envoi n’était pas dans le cadre. Rebelote peu après, Wenbankoy avait une occasion unique et la loupait au grand bonheur des Bommels qui n’allaient ensuite plus avoir la même chance, même s’il remettait cela peu après avec le même effet. Mais à la 26e, c’est De Lange qui bottait sur la transversale. Ça se rapprochait et les Renaisiens en avaient plein les pieds mais ils tenaient bon, c’était cela le principal. Malheureusement, à la demi-heure, De Lange parvenait à égaliser en reprenant un centre de la droite (1-1). Et quatre minutes plus tard, Van Den Borre faisait même 2-1 avant les 3-1 et 4-1 par Vayaens et De Lange avant la pause. N’en jetez plus, la coupe était pleine.

La seconde période reprenait et les locaux avaient encore failli aggraver la marque dès la mise en jeu. Il n’en fut rien, ce qui autorisait les Renaisiens à faire impression pendant quelques minutes. Desmet tentait bien sa chance à l’heure de jeu mais le cuir passait au ras du poteau. D’Hauwers déviait un tir renaisien sur sa latte. À la 77e, Ndikumana était seul devant le goal vide et le ballon passait à côté. Cela ne changeait rien, les locaux faisaient encore 5-1 à la 89e.