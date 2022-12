Pour sa treizième sortie de la saison, c’est un gros morceau qui attendait l’ASTEK. La solide opposition ne fait pas peur aux locaux qui entament bien la partie, font parler leur collectif et semblent en mesure de décrocher un huitième succès. La mécanique s’enraye après la pause et le manque de rotations se fait ressentir. Legrand et Payen font leur maximum pour leur retour de blessure dans un groupe privé de Max Bachelard, souffrant d’une entorse, et Salmon, malade. Loyers parvient finalement à faire la différence pour s’imposer, laissant Mathieu Bocquet assez perplexe: "C’est frustrant car j’ai l’impression qu’on a déjoué tant offensivement que défensivement. Loyers a su augmenter son intensité, c’est tout à son honneur mais on n’a pas su développer notre collectif habituel. Cette défaite n’est pas une catastrophe mais je reste convaincu qu’on avait les armes pour s’imposer. On essaiera de prendre la victoire à Cointe samedi prochain pour la dernière sortie avant Noël."