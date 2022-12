Les Dauphins se sont sortis des mailles du filet courtraisien

Courtrai, acte 1, c’est fait pour Mouscron ! Samedi soir, le leader du championnat n’a pas tremblé dans son duel face au voisin flandrien, glanant sa victoire grâce notamment à une entame de derby tonitruante. Ex-Courtraisien, Labreg lançait ses couleurs vers un premier thème conclu sur la marque de 1-6. "Tout allait à merveille jusqu’à 0-6 puisque l’on affichait même une certaine force tranquille, dit-on dans les rangs hurlus. Puis, un goal encaissé suite à une mauvaise entente de marquage a remis Courtrai dans le match. Il ne fallait surtout pas se relâcher car en face, c’était le KW, car c’était un derby et car on n’en était toujours qu’au quart de la partie." Plus facile à dire qu’à faire puisque les Courtraisiens revenaient à 4-6 dans le deuxième thème. "L’attaque est devenue plus stérile suite au changement tactique locale. On a eu du mal à trouver la parade et à s’adapter. Courtrai a pu marquer trop facilement même si on restait toujours devant à 5-8 une fois la mi-match sifflée. Heureusement, Courtrai n’a jamais su réduire plus l’écart. Et alors que le match semblait plus ouvert que jamais, on a réussi à remporter les dernières périodes pour s’imposer de six buts." Et remporter une dixième victoire en l’espace de onze matches. Place maintenant à la Coupe de Belgique avant de partir en trêve hivernale ! Et cela se passera à… Courtrai samedi prochain pour les Mouscronnois de Gabo Gallovich qui se méfieront deux fois plutôt qu’une d’une bête blessée qui a parfois montré quelques signes d’agressivité.

Tielt ZK – CN Tournai 12-15

Scores par période: 3-5, 4-2, 2-3, 3-5. CN Tournai: Nicolas Delaby, Florent Boulogne, Mael Leseney (4), Matis Baouche (3), Justin Kubat (4), Guillaume Kubat (1), Jules Keunebrock (1), Albert Minet (2), Hector Droulez, Édouard Thomaere et Alexandre Kubat.

Avec un déplacement chez la lanterne rouge, on ne s’attendait pas à autre chose qu’à une victoire de la part des Tournaisiens qui ont répondu aux attentes au niveau du résultat mais que ce résultat a été long à se dessiner. En voyant Leseney ouvrir rapidement le score, on se disait que ça allait rouler tout seul pour le CNT mais ce dernier ne réussissait jamais à distancer Tielt qui tenait l’égalité (7-7) à la pause. La formation locale faisait même mieux en menant 9-8 en milieu de troisième période. Mais Baouche, Keunebrock et Leseney refusaient alors de devenir les premiers à laisser filer des points à Tielt qui revenait bien à 12-13 avant de baisser pavillon définitivement. Ce succès permet à Tournai de maintenir la pression sur Anvers en vue de l’obtention de la cinquième place qualificative pour les play-off. Quant à la suite, ce sera la Coupe nationale avec les huitièmes de finale et un match à disputer face à Malines, ce qui ne sera pas une tâche des plus faciles !