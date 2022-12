La progression est réelle à Brunehaut

Après le précieux succès contre Lummen et la sortie encourageante à Liège, c’est une autre valeur sûre du championnat qui rendait visite aux Lionnes samedi soir. Si le passage dans la région de la bande à Marjorie Carpréaux valait le détour, la concurrence du match de Coupe du monde entre la France et l’Angleterre aura visiblement laissé des traces tant les travées du Brunehall étaient peu garnies. Dommage, le spectacle sur le terrain est pourtant plaisant, Namur entamant le match avec beaucoup d’envie grâce aux superbes passes de Carpréaux et à l’efficacité des deux Américaines Wilson et Vaughn. Le 9-20 à l’issue du premier quart laisse penser que Namur va dérouler mais il n’en est rien. Brunehaut se reprend, accélère, tire de loin et revient à 30-30. Le match est relancé. Les rotations namuroises vont alors faire la différence. Alors que les locales s’essoufflent et manquent de réussite, le jeu intérieur des visiteuses fait des ravages.

L’écart ne sera jamais important et match il y a jusqu’à la dernière minute, mais il était écrit que l’expérience namuroise ferait finalement la différence. Si cette défaite n’est en rien catastrophique, Delphine Blanc tenait très justement à retenir le positif d’une belle soirée de basket: "L’intensité a été très haute pendant 40 minutes et on a vu de belles choses même s’il y a aussi eu du déchet. Vu la différence de statut entre les deux équipes, on a fait plus que tenir notre rang. Et on peut avoir des regrets car avec un peu plus de réussite, on aurait pu assister à un autre match… L’important est de retenir que Brunehaut a existé dans ce match et qu’on a désormais une dizaine de jours pour préparer au mieux le déplacement à Waregem."

Lorine Gobert confirmait ces propos, retenant qu’il y avait bien eu match: "On progresse et on arrive désormais à bien jouer pendant 35 minutes mais on a parfois un manque de lucidité qui se paie au prix fort. Le plan de jeu n’a pas toujours été parfaitement respecté mais on peut sortir la tête haute d’un tel match. Namur semblait se dire qu’il suffirait de paraître pour vaincre et l’écart final confirme que tout a été différent."

Du côté de Namur, Marjorie Carpréaux ne semblait pas vouloir garder un souvenir impérissable de son déplacement à Brunehaut: "Je suis déçue car nos adversaires ont été trop agressives à mon goût et les arbitres pas à la hauteur. On est venu, malgré le très gros match de jeudi en Coupe d’Europe, en ayant bien préparé la rencontre et on s’attendait à plus de respect de la part de l’équipe locale."

Un sentiment très loin d’être partagé par les observateurs neutres qui auront au contraire apprécié la belle volonté affichée par une équipe de Brunehaut qui gagne en confiance et tient plus que jamais sa place parmi l’élite.