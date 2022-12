Le BCJS ne partait pas dans les meilleures conditions pour aborder cette rencontre face à une équipe du Top 5. Estaimpuis devait en effet composer sans Vanrobays et Semet. Alexis Guyot était aligné mais revenait de blessure. Trois joueurs de la P3 venaient ainsi "à la dépanne" pour remplir la composition. Guillaume Barbieux mettait l’accent sur les progrès accomplis lors des dernières sorties à l’issue de ce match. "On est de plus en plus cohérents. On fait un top match. Mont-sur-Marchienne a fait descendre quatre joueurs de régionaux . Ils étaient plus forts que la semaine passée et on ne pensait pas si bien résister avec nos défections. Il faut juste apprendre à garder le même rythme dans l’agressivité défensive. Il n’y a jamais de bon revers mais il y a des signes encourageants."