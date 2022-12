Il était moins une… Enfin plus deux !

Holuigue suspendu relayé par Thambwe alors qu’Amury est bien celui qui prend la place de Ze devant, rien de plus logique ! La victoire de Saint-Symphorien face à Onhaye ouvre de belles perspectives en cas de succès mais il faudra passer sur le corps de Monceau qui n’est pas du tout décidé à se laisser chevaucher, une sortie de Gianquinto s’achevant par un lob de Lissens au-dessus après à peine cinq minutes.

Bien isolé par Zanzan, Dassonville décoche le centre parfait pour Destrain qui loupe sa reprise quelque onze minutes plus tard. La partie est hachée par de nombreuses interventions dont certaines musclées qui amènent des cartes surtout côté visiteur. Il faut dire aussi que les joueurs ont le tort de râler quasiment à chaque faute. Une tête de Lambert échoue à côté, une perte de balle de Thambwe ne doit qu’à un retour exceptionnel d’Ivanof de ne pas se terminer en but à la 38e. Dassonville et Dehont se signalent encore avant de connaître la mi-temps mais on reste cruellement sur notre faim.

Lekehal est le premier à se mettre en évidence ensuite mais la plus grosse occasion échoit à Fernémont qui se heurte à Gianquinto. Sérieux avertissement non compris puisque les Sang et Or encaissent la minute suivante, Lambert pouvant monter à son aise et battre le gardien tournaisien sans être inquiété. Et comme l’intervention d’Antoine manque de fermeté, les Tournaisiens sont dans de sales draps: "Avec le soleil, je ne vois pas la trajectoire du ballon, je plonge, mais je me loupe un peu", reconnaissait-il.

Destrain se ménage deux possibilités de remettre les Tournaisiens dans le match sans succès alors que Fernémont flirte avec le second but à la 63e. Les minutes passent et les troupes de Jérémy Descarpentries – exclu à la 72e – sentent le boulet de la défaite approcher. À cinq minutes de la fin, Amury est contré alors qu’il s’apprêtait à pousser le ballon dans le but. Coqu tire à côté dans les ultimes secondes. La belle série des Sang et or est sur le point de se terminer mais Brabant en duel avec Amury touche le ballon de la main en pleine surface. Lekehal prend ses responsabilités en l’absence de Bellia sorti et offre un point tout à fait inespéré à ses couleurs qui auront eu le mérite de se battre jusqu’au bout pour rester dans la bonne spirale: "C’est un point qui fait très plaisir évidemment puisqu’il nous permet de rester invaincus pour la huitième semaine consécutive. Il fait beaucoup de bien moralement parce qu’on est passé totalement au travers. Il y a des matchs comme ça", relevait le coach soulagé.