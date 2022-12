L’impression que le BCJS s’améliore de semaine en semaine n’est pas encore confirmée dans le classement mais les scores sont beaucoup moins lourds qu’en début de saison. Aux yeux de Ludovic Guyot, des courtes défaites comme celle subie à Soignies ce week-end sont d’autant plus frustrantes pour ses joueuses. "Nous sommes revenues à égalité à la fin du troisième quart-temps. J’ai demandé un pressing tout-terrain sur la fin et on l’a raté probablement à cause d’un manque de fraîcheur. Nous avons laissé trop de seconds shoots. Leurs rebonds nous ont fatigués. Il faudra sortir de l’impasse en étant dans l’énergie durant l’entièreté de nos matches. On peut se maintenir dans la division selon moi. Nous n’avons rien à aller chercher contre Pont-de-Loup au prochain match mais nous sommes déjà concentrées sur janvier. Il ne nous manque plus grand-chose pour arracher des victoires."