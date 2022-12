Malgré les absents, les locaux entament le match pied au plancher. Ils sont rapidement récompensés par un doublé de Gaziano (14e et 20e). Trente secondes après la reprise, le portier visiteur prive Samijn et Pardo du 3-0. Le match change alors de physionomie et ce sont les Flandriens qui dominent les débats. Van Wittenbaere en profite pour faire 2-1. Les promus se montreront encore dangereux en transitions offensives mais le score n’évolue plus. "Cette victoire était importante, souriait G. Vandenbulcke après le match. Mon effectif n’était pas au complet, mais le groupe m’a positivement étonné. Nous pouvons appréhender le déplacement à Boezinge en toute sérénité."

Sint-Eloois-Winkel – Dottignies 1-1

En visite chez la lanterne rouge, les hommes de Pascal De Vreese n’ont pu ramener qu’une unité. "Comme je l’ai déjà évoqué, cette série est serrée et personne n’est à l’abri d’un faux pas", déclarait le T1. Un match durant lequel les Dottigniens ont dominé le premier acte mais le score n’évolue pas avant la pause. Peu avant l’heure de jeu, les visiteurs profitent d’une erreur locale pour prendre l’avantage. Cinq minutes plus tard, Winkel égalise sur phase arrêtée. "Dommage car on aurait pu réaliser une toute bonne affaire."

Jespo Comines – Ichtegem 1-1

Les Cominois subissent le jeu durant toute la première mi-temps et c’est méritoirement que les visiteurs ouvrent le score sur corner. Après la pause, la Jespo reprend du poil de la bête et se crée des occasions franches. D’Angelo remet les compteurs à zéro à un quart d’heure du terme et l’on pense alors les locaux capables de plier le match. En vain. "Notre manque de réalisme nous coûte à nouveau des points, soufflait M. Dejonckheere. Ce nul a un goût de trop peu car l’opposition était largement à notre portée."

Vleteren – Ploegsteert 1-2

Ploegsteert est dans les cordes durant les premières minutes et Blomme ne se fait pas prier pour mettre les siens aux commandes au quart d’heure. Ce goal sonne comme un réveil et les visiteurs posent enfin le pied sur le ballon. Attout remet les équipes à égalité à quelques minutes de la pause, avant que Tordeur, sur corner, ne donnent l’avantage aux joueurs visiteurs peu après l’heure de jeu. Vleteren tente de sauver un point, mais les locaux ne mettent plus Ploegsteert en grande difficulté. "Je suis heureux de la victoire, et de la mentalité affichée", déclarait M. Vermeire après les trois coups.

Vlamertinge – Houthem 4-2

En P4, Houthem est revenu bredouille de son déplacement à Vlamertinge. À côté de leurs pompes durant la première demi-heure, les hommes de T. Magry prennent deux buts en 15 minutes ! Sonnés, les visiteurs se rebiffent et Dekeirschieter y va de son doublé pour faire 2-2 peu avant l’heure de jeu. Repassée dans un système à quatre, la défense d’Houthem se fera pourtant surprendre par Vertsraete à la 63e, avant que De Graeve ne scelle le score final d’un beau coup-franc direct (65e). "Nous sommes tombés face à une équipe bien plus réaliste. Dommage, car nous avions fait preuve de caractère pour revenir au score."