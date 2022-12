Défaite cruelle pour les joueurs kainois

Ce match avait un enjeu certain dans le bas de tableau. Mons pouvait ainsi revenir au même nombre de victoires que Kain B en l’emportant face aux joueurs du Vert Lion. La tension est donc palpable en début de partie avec deux équipes qui ne veulent pas perdre. Les solutions les plus sûres ne sont pas toujours trouvées en phase offensive et aucune des deux formations n’arrive à retirer son épingle du jeu au premier quart. Par la suite, les Kainois prennent confiance, notamment via les shoots à distance d’Agache et de Rosemberg qui leur permettent de creuser un premier écart notable à la mi-temps (35-26).

La deuxième mi-temps redémarre sur un jeu moins haché et les équipes ne ratent pas leurs occasions d’approvisionner le marquoir. L’entame du dernier quart est totalement ratée par les visités et Mons parvient à recoller au score en deux minutes seulement. La tension est de retour des deux côtés avec des passes ratées et des possibilités non concrétisées aux paniers. Finalement, Mons prend l’ascendant sur son dernier élan et la contre-offensive tentée dans les ultimes secondes par l’ASTEK B ne donne pas le résultat escompté.

Les mines étaient sombres du côté kainois au moment de quitter le parquet, car tous se rendaient compte avoir raté une opportunité précieuse de prendre leurs distances avec la zone rouge. Cette déception ne doit pas faire oublier les progrès visibles dans la mentalité selon Simon Vandenberghe. "Il n’y a rien de plus frustrant qu’une défaite d’un point mais on va essayer de retenir le positif et terminer par une victoire la semaine prochaine. Ce match a failli nous sourire. On a fait trois bons quarts. On a de la jeunesse et de la fougue et nous apprendrons de cette défaite."

Olivier Delattre était d’accord avec ce constat mais ne perdait pas de vue le classement qui commence à devenir préoccupant… "La réussite a été aléatoire et on en a eu moins en deuxième mi-temps. On peut se trouver plein d’excuses. Malgré la défaite, il faut rester optimiste et se remettre au travail. En fin de championnat, il y aura des descendants et il faudra prouver notre place en P1. J’espère récupérer quelques joueurs après la trêve pour atteindre cet objectif. Il reste beaucoup de matches mais la hiérarchie n’a désormais plus d’importance et je donnerai ma confiance aux jeunes dès qu’ils la méritent."