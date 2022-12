Déjà entraîneur de Rongy B l’année passée, Christophe Merveleve, qui a repris à nouveau son rôle en last minute, se dit satisfait de la prestation de ses joueurs qui ont alimenté le marquoir avant la demi-heure de jeu sur des doublés de Bourgeois et de Maton. Une erreur de marquage permet toutefois à Decroie de réduire la marque en faisant 4-1 sur un coup franc qui retombe dans le rectangle à la 41e minute de jeu. La seconde période se résume bien plus à une bataille de l’entrejeu. Une petite erreur du gardien de but sur une phase arrêtée donne l’opportunité à Decroie de revenir à 4-2 à la 67e. Rongy fixera le score dans les cinq dernières minutes de la rencontre. Maton déborde sur son flanc gauche et donne un bon ballon dans l’axe à Blocqueau qui trouve, pour la conclusion, Deroubaix.

FC Brunehaut – Houtaing 3-2

Sur un terrain rendu difficile par les conditions climatiques, le match est engagé entre les deux équipes qui s’occupent à jouer les premiers rôles de la série. À la 10e, Tilleul met à profit un ballon qui traîne dans le rectangle pour ouvrir la marque. Dans la foulée, Lecœuvre rétablit la parité. Et quasi aussi vite, De Bock redonne l’avance à Houtaing. Les Hollinois ont l’occasion de revenir à hauteur de leurs adversaires pour le retour aux vestiaires mais les essais de Renard et Duval manquent de réussite. À la reprise, les locaux gagnent la bataille de l’entrejeu et parviennent à égaliser peu avant l’heure de jeu par l’entremise de Duval qui a été très bien servi pour l’occasion par Chantry. Les visités insistent et trouvent la récompense de leurs efforts à dix minutes du terme par l’intermédiaire de Duval. Victoire méritée pour une équipe qui effectue une belle remontée au classement général. Attention à Brunehaut !

Risquons-Tout B – Ellezelles B 0-2

Avec une équipe remaniée, l’entraîneur visiteur se montre prudent pendant la première demi-heure de cette rencontre disputée au Risquons-Tout. À la 35e, Ducarme déflore la marque. Il est imité par Risselin juste avant la pause. À 0-2, Ellezelles B peut envisager la suite des événements avec bien plus de sérénité. Baisieux inscrira le troisième but de ses couleurs mais il sera annulé pour une position hors-jeu. Belle victoire des hommes de Patrice Vyllin qui sont désormais à deux petites unités de la quatrième place. L’objectif d’atteindre le tour final est de nouveau envisageable pour les Sorciers Ellezellois qui effectuent à n’en point douter un joli parcours.