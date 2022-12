La Real tenait le nul à quelques secondes près...Encore !

À la 93e, Koné pensait avoir fait le plus dur quand il plaçait sa difficile volée dans le petit filet de Paulus. Dans la foulée, Garcia Dominguez faisait la faute nécessaire pour casser le jeu. Mais malgré cela, une toute dernière balle lancée dans le rectangle permettait à Smal de placer sa reprise en pleine lucarne. Comme une semaine plus tôt à Hamoir, Acren est battu dans les toutes dernières secondes d’une rencontre. Cruel… "Quand on se fait égaliser à la dernière seconde, on peut dire qu’on va chercher la victoire, souriait Laurent Gomez, le coach des Verts. Cette égalisation était méritée pour eux. On n’a fait que défendre en 2e. Ils ont posé le pied sur le ballon et nous ont fait reculer. Leur 2e but vient d’une phase qu’ils avaient tentée à plusieurs reprises. Un décalage, un centre et leur attaquant a un très beau geste. Car elle n’est pas facile à mettre. Mais il y a des moments clés dans une rencontre. Notamment après les buts. Il y a toujours un peu de déconcentration. Ce qui nous permet ce 3e but".

« On offre les deux premiers buts »

Le ton était forcément différent dans l’autre camp. "C’est encore le même scénario qui se répète, peste Jean-Luc Delanghe. Comme à Hamoir, on encaisse dans les dernières secondes. On n’était pourtant pas inférieur à l’adversaire. On était bien positionné. Mais on offre deux buts sur des soucis de positionnement. Cela se répète un peu trop ces dernières semaines. On savait pourtant que Meux allait se battre jusqu’au bout".

Avant ce scénario fou de fin de partie, on avait eu le droit à une première période assez fermée à cause de deux blocs très compacts. Smal avait profité du bon travail de Baudoin pour ouvrir le score. Houzé avait rétabli la parité suite à une superbe louche de Garcia Dominguez. Mais comme un spoiler, Marion coupait un centre au cordeau dans les arrêts de jeu de la première période pour le 1-2. La deuxième était bien plus vivante. Smars, Kone et Garcia Dominguez tentaient leur chance sans réussite. "On a des difficultés à se créer de vraies occasions pour l’instant, reconnaît Jean-Luc Delanghe. On amène le ballon dans les bonnes zones. Mais on manque de percussion en zone de finition et la dernière passe fait parfois défaut". Meux n’était pas en reste. Smal ne plaçait pas assez sa reprise sur un centre en retrait. Et que dire de Moors qui loupait l’immanquable à la 83e. "Même si on a reculé, on a eu plusieurs opportunités de tuer le match, rappelle Laurent Gomez. Dont une énorme. Acren est dans le doute. Mais en les gardant à un but, on leur a permis d’y croire".

La suite, on la connaît. Et cela fait sept défaites de suite pour la Real…

Cela aurait été un fait de match presque banal si la Real avait conservé le nul acquis en fin de partie. Mais au final, elle reflète bien les manquements actuels des Camomilles. On jouait la 86e. Alexandre venait de sortir une énorme parade pour conserver ses équipiers dans le match. À la suite d’une belle phase collective, Florimond Smars parvenait à centrer un bon ballon au 2e poteau. Paulus était surmonté. Mais face à la cage vide, Tacko ne pouvait pousser au fond. Le cuir revenait sur Garcia Dominguez qui se voyait contré par la solide défense de Meux. Dans l’autre camp, Smal avait, lui, la réussite en voyant sa reprise prendre la direction de la lucarne. Le contraste entre une équipe qui remonte la pente (Meux) et une qui ne cesse de la descendre…

Mais comment réussir à stopper cette descente aux enfers (0 sur 21) ? "On doit avoir un peu plus de conviction en zone de finition, avance Jean-Luc Delanghe. On attend aussi le retour des blessés. Car la liste s’allonge tristement. En attendant, on fait avec l’effectif à notre disposition. Celui créé selon les moyens du club. C’est quasiment impossible d’avoir 26-27 joueurs désormais. On fait avec ce qu’on a en intégrant des jeunes ".

La trêve fera du bien chez les Camomilles afin de retaper tout le monde. Avant cela, il reste une dernière mission à remplir. Et ce sera tout sauf évident avec un déplacement à Warnant, le leader incontesté.