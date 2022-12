Un premier tour à terminer en beauté

Belœil pourrait être à nouveau le grand gagnant de cette clôture de premier tour, lequel peut s’achever sur un brevet d’invincibilité. Mais il faudra d’abord battre Montignies à domicile. Fabrice Focant sait qu’il n’aura rien à perdre chez le leader. "Après un nul logique face à Luingne, on rencontre un tout autre calibre. On a scouté Belœil à Molenbaix et il en ressort que cette équipe est forte individuellement et collectivement tout en gardant une belle humilité. J’espère simplement qu’on ne va pas encaisser autant de buts qu’à Molenbaix. Pour ce faire, on ôtera les fleurs de nos fusils."