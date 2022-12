Retrouvailles pour Gobert et Marjo Carpréaux

Passes lasers ou à l’aveugle, pénétrations audacieuses et dribbles en tous genres, en crossant volontiers ses opposantes au passage, Marjorie Carpréaux fait toujours bien le bonheur des spectateurs amateurs de spectacle. "Les assists, c’est ma spécialité, et comme on commence à bien se connaître avec mes partenaires, elles lisent mieux mon jeu et convertissent les passes que je m’efforce de leur offrir."

« Et si je finissais au BB Brunehaut ? »

Mauvaise nouvelle pour le BBB, c’est bien toute l’équipe namuroise qui a trouvé la bonne carburation depuis plusieurs semaines. Seulement dominées par Malines et Braine au niveau belge, Carpréaux et son équipe sont allées gagner à Boom dernièrement et restent sur deux succès probants en Eurocup, à Dudelange puis contre Benfica. "D’ailleurs, tout en prenant au sérieux le match de ce soir, nous nous concentrons sur le match d’Eurocup de jeudi, qu’il nous faudra remporter pour accéder au tour suivant."

Faut-il ajouter que le Belfius Namur compte en ses rangs les Américaines Wilson et Vaughn, respectivement deuxième et quatrième marqueuses de TDW 1 ? Cela en dit long sur ce qui attend Lorine Gobert au moment de recevoir son ancienne équipière à la maison. "On ne se côtoie plus vraiment mais je suis toujours contente de croiser Lorine, et je suis admirative de son parcours de coach. Elle fait du bon boulot à Brunehaut, un club que j’apprécie également. J’ai beaucoup de respect pour ce qu’ils sont parvenus à faire en quelques années et je souhaite vivement que le club se maintienne au sein de l’élite. Un club wallon supplémentaire, c’est très réjouissant, et qui sait d’ailleurs si je ne viendrai pas y terminer ma carrière un jour ? En tout cas, je me vois bien jouer encore quelques années. Tant que j’éprouve du plaisir et que le physique suit !" Les dirigeants du BBB avaient déjà approché Marjorie l’été dernier, voilà qui devraient les inciter à persévérer au printemps prochain…