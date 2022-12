Le Skill Tournai joue gros en P1 et en N2

Sans Nicolas Snauwaert

En face, on se méfiera donc, d’autant plus que l’équipe ne pourra pas compter sur la stabilité de Nicolas Snauwaert, qui s’est cassé le petit doigt il y a deux semaines. "Pourtant il m’aurait été bien utile à Elouges, surtout lors du deuxième set quand on a craqué en réception et qu’on est devenus nerveux au service, fait remarquer Arthur Lefebvre. Fort heureusement, on a repris nos esprits dans les deux sets suivants en profitant de la baisse de régime de notre adversaire", ajoute le technicien local.

Alexandre Lambert, lui, reste prudent. "On restait sur une bonne dynamique en début de saison. Puis on a eu un vrai coup de creux. Ces temps-ci, on se tire une balle dans le pied à chaque fois dans un secteur de jeu ou dans l’autre. Et Mouscron a l’air d’avoir une bonne petite équipe. Il faudra être sérieu x", prévient le capitaine.

La seconde rencontre va se jouer aussi ce dimanche, mais à 18 heures et à Vaulx cette fois. Elle opposera la N2, actuellement quatrième classée, à Stekene, deuxième du classement avec une victoire de plus. "Ce sera un week-end hyper important puisque les quatre premiers se rencontrent. Et plus stressant encore pour nous parce que l’on connaîtra le résultat du Roulers-Audenarde, match joué la veille, confie Luc Pourbaix. Mais c’est le bon moment pour les recevoir. La semaine passée, personne n’a snobé l’adversaire, même si Ruiselede aura montré énormément de lacunes. J’ai fait tourner le banc et tout le monde s’est bien appliqué. Si on garde les pieds sur terre, on a les arguments pour l’emporter."