« J’ai compris comment ça fonctionne »

Noah, on peut résumer votre première moitié de championnat en deux chiffres: huit et sept ! 500 minutes de jeu lors des huit premiers matchs, 82 à peine pour les sept autres. Une explication à donner ?

La mauvaise période traversée par le club. Il fallait mettre plus de joueurs d’expérience pour remonter la pente et voir ce que ça allait donner sur la longueur. De plus, je dois bien convenir que dans les matchs disputés en début de saison, je n’ai pas été efficace alors que j’ai eu des possibilités. Pour un attaquant, ce n’est pas top évidemment…

Vous avez connu le 8 sur 12 suivi du 0 sur 12. Mais comment avez-vous vécu ces deux périodes totalement opposées ?

Même si on a pris des points en tout début de saison, on ne se connaissait pas encore, ça n’avait rien à voir avec le Tournai d’aujourd’hui. On a vécu une sale période après et on a essayé de laisser passer l’orage mais c’était vraiment difficile avant de remonter la pente. Notre manque de confiance était criant et il fallait donc changer le mental. C’est grâce à ces moments pénibles qu’on est bien à nouveau. Ça a forgé le groupe qui s’est remis en question et au travail.

Pour un attaquant, le fait de ne pas marquer amène-t-il la gamberge dans la tête ?

J’avoue que mes quelques ratés m’ont un peu trotté dans la tête mais ça n’a pas duré et ce n’est pas une question de jeunesse (NDLR: après Coqu, Noah est le plus jeune). Ce n’est plus une excuse. Je crois simplement que si j’avais inscrit un but, ma saison aurait été lancée et j’en aurais claqué d’autres. Néanmoins, ce premier bonheur n’est jamais venu. Mon jeu a évolué – j’effectue moins de gestes superflus, je vais plus à l’essentiel – je suis prêt à marquer et faire marquer !

Depuis que vous jouez moins, l’équipe a aligné six succès et un nul. Pas de chance…

Oh non, je suis heureux pour l’équipe ! C’est le groupe qui est le plus important. Les victoires ont fait du bien, nous permettent de remonter au classement. Quand ça tourne moins, normal que la composition évolue. Il faut de votre côté continuer à travailler.

Contre Couvin mais surtout dimanche à Uccle, vous avez effectué une très bonne rentrée. Qu’est-ce qui a changé ?

Le travail paie. Je suis bien dans la compétition, j’ai compris comment cela fonctionnait. À Feignies, j’étais chez les U19. Ici, c’est ma première expérience en seniors, et c’est beaucoup plus physique ; ça cogne sec !

Ze qui s’est blessé jusqu’à la trêve, c’est peut-être la chance qui vous tend les bras…

Je suis malheureux pour lui car il prestait bien. Le foot est parfois cruel. C’est vrai que j’ai pensé que sa blessure allait m’offrir une place… J’espère être titulaire mais c’est au coach qu’il faut demander. Je fais tout pour en tout cas.

Vous n’avez pas semblé embêté par l’état du terrain d’Uccle ; ça tombe bien parce que demain, c’est rebelote !

On était préparé, on savait à quoi s’attendre. On s’entraîne sur un terrain compliqué… Il fallait seulement veiller à mettre les bonnes chaussures. Je croyais que la surface allait être encore pire.

Quand on joue pas mal et puis plus du tout, comment résiste-t-on à la situation ?

Au mental tout simplement ! Surtout ne pas lâcher sinon la situation empire. Montrer au coach qu’on est prêt à monter et quand ce moment arrive, y aller à fond ! C’est ce que j’ai essayé de faire à Uccle avec Eliott. J’aime vraiment bien sa manière de jouer.

Monceau et Aische: deux fois Amury dans le onze de base et deux victoires avant la trêve ?

Je signe à deux mains évidemment ! J’espère en être mais l’essentiel est qu’on réalise le maximum pour continuer à grappiller des points sur les premiers (NDLR: au menu du soir, un certain Saint-Symphorien-Onhaye). Si j’avais en plus le bonheur de marquer mon premier but, ce serait parfait !

D’énormes occasions face à Tamines mais un nul alors que vous en avez eu moins à Uccle mais 0-3 au final. Bizarre, non ?

Je ne sais pas ce qui s’est passé contre Tamines franchement. Ce manque d’efficacité est inexplicable. Pas question de déficit de concentration, tout le monde était super concerné. Plutôt un peu de malchance. Dimanche dernier, on a déroulé tout simplement. Je me suis basé sur ce que je fais de mieux: courir vite et percuter.

Un dernier mot sur l’équipe et Tournai…

Un chouette groupe dans lequel je me sens bien avec des cadres qui prodiguent de bons conseils. Je suis souvent avec Yanis Nejda que je connaissais déjà… On me l’avait dit mais Tournai est un club familial. Tout le monde se connaît, les supporters sont très proches des joueurs.