« Garder nos principes et le collectif »

La quinzaine est vraiment importante pour le FC Tournai: deux bons résultats et la position serait sans doute idéale pour la tranche ce qui permettrait de passer la trêve au chaud. Mais il faudra se farcir Monceau – personne n’a oublié le 1-1 inaugural – dans des conditions une fois de plus compliquées: " Je ne vais pas déroger à mes principes: un match à la fois, martèle Jérémy Descarpentries. Et celui de demain s’annonce compliqué sur une surface qui le sera autant qu’à Uccle face à un adversaire qui a battu Mons pour rappel. Une équipe bien en place, compacte, équilibrée avec des gars qui se connaissent depuis longtemps. Un blo c expérimenté qui récupère quelques suspendus. " Et qui est revenu de Tamines avec un point ! Si les Sang et Or veulent performer, la recette est limpide: " Garder nos principes de jeu et notre force collective qui nous permet de faire la différence depuis des semaines. Enfin, être réalistes en zone de conclusion. On l’a bien fait à Uccle, il faut continuer ! " Voici le noyau qu’emmène le coach tournaisien: Gianquinto, Piéraert, Ivanof, Thambwe, Dassonville, Bellia, Zanzan, Destrain, Kaba, Van Wynsberghe, Lekehal, Calon, Ngoy et Amury. Choix entre Nejda et Coqu à l’issue du dernier entraînement. On note que Brouckaert et Ze (déchirure) sont blessés jusqu’à la trêve hivernale. Kaba est à nouveau disponible et revient donc dans le groupe. Holuigue est, lui, suspendu.