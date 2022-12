Sacré poker pour le carré d’as de la série

Par contre, impossible de savoir le tour que prendront les deux duels puisque les adversaires sont tous dans une bonne période même si Néchin est le seul à avoir courbé l’échine devant son dauphin non sans avoir proposé une solide réplique. 16 points sur 21 avant d’aller défier le leader, le moment semble idéal pour Anvaing: "On remonte tout doucement mais sûrement mais d’ici fin janvier, on verra plus clair sur la composition du Top 5 puisque les affrontements entre les équipes de tête se multiplient, indique Michaël Browaeys. Celui qui tirera le mieux son épingle du jeu fera une affaire en or." La défaite du leader est-elle une bonne chose avant de l’affronter ? "Y a-t-il un bon moment pour défier une équipe qui a déjà prouvé sa robustesse ? Pas question d’aller là-bas la fleur au fusil mais inutile non plus de viser le point. On n’avancerait pas. Je préfère aligner trois victoires et deux défaites que cinq nuls ! La meilleure attaque rencontre la meilleure défense, je crois que celui qui va marquer le premier aura fait une grande part du chemin dans un match d’adultes. J’ai la chance de récupérer tout le monde. On va jouer le coup à fond, puis on verra. J’espère que les supporters des deux camps assisteront à un beau duel."

Chacun aura un œil sur l’autre affrontement au sommet: "Une petite victoire de notre part associée à un nul entre Isières et Obigies ferait nos affaires, je vais aller brûler un cierge en passant, on ne sait jamais. Dans notre série si particulière, tout est possible. Pour le même prix, une défaite de notre part et des succès des poursuivants nous rejetteraient aux alentours de la septième place", termine l’entraîneur anvinois.

On se pince pour savoir si on ne rêve pas

Sept semaines d’invincibilité pour Isières avec la coupe. "Je n’avais pas regardé, j’ai juste insisté sur notre dix sur douze depuis le début de la deuxième tranche et nos deux matches à venir à domicile qui pourraient nous permettre de toujours être en course, déclare Johan Devos. On se pince en se demandant si tout ça est réel parce que mardi on était douze à l’entraînement et la moyenne tourne entre douze et quatorze. J’ai la chance de ne pas avoir de blessés, d’avoir trouvé un bon équilibre dans l’équipe. La preuve avec la victoire à Ere alors que Steelandt et Diatta étaient absents. Les résultats donnent de la confiance au groupe et permettent de travailler sereinement en semaine. Ce qui fait vraiment la différence cette année, c’est l’état d’esprit et la belle ambiance du vestiaire. Les joueurs vivent bien entre eux ; il n’y a pas trop de concurrence mais ça marche. Les paris qu’étaient les quelques joueurs amenés de P3 se sont transformés en coups gagnants, on ne pouvait pas le prévoir."

Bref, la Jeunesse qui vient de fêter sa qualification pour la Coupe de Belgique l’an prochain envisage la quinzaine sur son petit nuage: "On se prend au jeu bien sûr mais si ça se passe mal, on rentrera dans le rang. On va continuer à se focaliser sur nos prestations en espérant que notre série dure le plus longtemps possible et en s’adaptant avec nos forces et celles des adversaires", conclut un maître tacticien capable de proposer de schémas de jeu improbables histoire d’embêter les adversaires, nous aura glissé récemment notre petit doigt. Attention Fabien !