Leuze peut-il freiner la course folle du leader ?

Parmi les adversaires qui s’accrochent le mieux, on note les Eagles Brussels qui n’ont joué que six matches jusqu’ici et qui n’ont, eux non plus, pas encore connu la défaite, seul un match nul venant garnir leurs statistiques. Le duel au sommet face à cette formation bruxelloise n’aura toutefois lieu qu’à la mi-janvier.

Avant ça, Brunehaut défiera l’équipe qui occupe actuellement la troisième marche du podium. Ça se passera ce vendredi à 21 h 15 dans la salle d’Estaimpuis, là où les Olympiens ont leurs repères depuis le début de cette saison, face à Leuze. Un derby de la Wallonie picarde qui aura de la saveur, on s’en réjouit d’avance, mais qui aurait pu en avoir encore un peu plus si le Bon Air n’avait pas trébuché une semaine plus tôt lors d’un de ses matches avancés. Surpris par Thulin, la lanterne rouge, les Leuzois ont échoué dans leur tentative de rapprochement. À neuf points de leurs futurs adversaires, ils savent que ces derniers peuvent voir venir et disposent même d’un joker. Mais on se doute que les gars du MFC ne voudront pas le griller en 2022.