Les Gazelles sont prêtes à bien recevoir les Louves

P1: le Stade confirme

Dès le vendredi soir, tous les regards étaient tournés vers le Futuro où tenait le derby entre le Stade Mouscronnois et Herseaux. Avec un doux parfum de revanche dans le chef de visiteuses qui souhaitaient laver l’affront de la saison précédente qui avait vu leurs voisines leur chiper le titre de championnes de la P2 sur le fil. Mais Mouscron a confirmé son statut de champion sur son dauphin puisque c’est sur un score de 2-0 que les Rouges ont quitté les Vertes, sur un doublé d’Emma De Taeye qui fait toujours aussi bien parler sa vitesse. Cette victoire permet au Stade de s’inviter sur la deuxième marche du podium à égalité avec La Louvière qui ne jouait pas ce dernier week-end. Cela a permis au Pays Vert d’enfin prendre la tête du général. Les Athoises refont petit à petit leur retard en termes de rencontres jouées et leur 24 sur 24, après leur victoire 1-3 à Hensies, est plus joli que le 22 sur 27 des Louves qu’elles retrouveront ce samedi à 16 h: gros duel ! Herseaux reste quatrième et doit profiter de la venue d’Erpion, samedi à 14 h 30, pour la confirmer un peu plus.

P2A: la REAL domine

Biévène qui partage 0-0 face à Lens, Acren qui domine les "B" du Pays Vert 3-6 et Wez qui en fait de même avec Templeuve (1-5), voilà les résultats enregistrés en P2 samedi dernier. Le verdict au classement: la REAL continue son parcours sans faute avec un 18 sur 18, Wez continue de suivre à six longueurs aux côtés d’Écaussinnes, Biévène est quatrième classé juste devant le Pays Vert B, Templeuve n’a, lui, toujours pas débloqué le compteur.. Ce week-end, peu de matches: samedi, Biévène va à Écaussinnes, dimanche, Templeuve se rend à Lens.

P3A: enfin de l’allure ?

Peu de choses à se mettre sous la dent en P3A, si ce n’est le beau match nul d’Escanaffles (3-3) face aux "B" d’Écaussinnes, alors que Velaines ne s’est pas rendu à La Louvière B qui reste donc en tête sans jouer devant Acren B et Velaines. Au menu de ce samedi à 13 h: Velaines-Acren B et Escanaffles-La Louvière B pour, enfin, une journée qui, on l’espère, aura de l’allure.