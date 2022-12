Le FC Brunehaut s’est bien remis en selle

Requinqués, les joueurs hollinois vont accueillir Houtaing ce dimanche, une équipe qui a retrouvé le goût de la victoire face aux "B" d’Havinnes. "Houtaing, c’est vraiment du costaud ! Ils ne sont pas à la deuxième place du classement général par hasard. Une victoire nous permettrait de tenir enfin un match de référence face à une équipe du top. On a fait match nul contre Anvaing B et Taintignies, mais pas encore de victoire à noter pour nous. Ensuite, on va recevoir Bléharies B juste avant la trêve. Il faudra se méfier de nos voisins car ils restent sur de belles prestations et puis, ce sera un derby où il faudra tout donner pour bien finir la première partie de saison. Les terrains commencent à être difficiles à jouer et il faudra pouvoir répondre présent physiquement à partir de maintenant", conclut le coach hollinois.

L’après off-day d’Obigies B

Balayé à Rumes le week-end dernier, Obigies B a mis à profit cette semaine-ci pour digérer les dix buts encaissés. Un match à oublier au plus vite mais comme le dit l’adage: "Il vaut mieux encaisser une fois dix buts plutôt que dix fois un but." Ce que confirme l’entraîneur obigeois Gregory Baber: "Déjà à l’avant-match, on n’était pas vraiment dedans. Ça s’est confirmé très vite face à cette formation rumoise qui a pris directement les choses en main en nous mettant trois buts dans le premier quart d’heure de la rencontre. Tout leur réussissait, un peu comme nous quand on a reçu Saint-Jean. Il y a des matches comme ça où rien ne va… C’était un off-day mais on compte bien se ressaisir très vite car au niveau du classement, on est toujours bien placé pour le tour final."

Ce dimanche, ses joueurs auront l’occasion de se rattraper face à Taintignies B, formation qui s’exporte généralement mal. "Ce sera notre dernier match avant la trêve en ce qui nous concerne et on compte bien finir en beauté ce premier tour. Il ne faut pas croire que ce sera facile car on est dans une série où il ne suffit pas de paraître pour l’emporter. On en a eu l’expérience le week-end passé. Tous les matches sont à jouer. Et puis, il y aura quelques confrontations directes qui seront intéressantes à suivre." Comme Molenbaix B-Estaimbourg B ou encore le match entre Saint-Jean et Risquons-Tout.