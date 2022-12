Philippe Carette, entraîneur perfectionniste depuis 44 ans

C’est lorsque je suis arrivé au club de Saint Paul qu’on m’a proposé de m’occuper d’un groupe de jeunes. Ça m’a beaucoup plu, je trouvais intéressant de pouvoir partager ses connaissances ", raconte Philippe.

Le sens du détail et de l’observation

Plus que la transmission et l’enseignement, ce qui anime le Tournaisien ce sont les défis: "Ce qui me passionne, c’est que chaque joueur a une problématique qui lui est propre. Mon rôle c’est de trouver comment la résoudre, donner les explications au joueur, puis le convaincre de changer son jeu. C’est encore un challenge aujourd’hui, malgré mon expérience. Il faut aussi une certaine part de motivation du pongiste pour y arriver. "

Ce qui fait la singularité de Philippe, c’est son sens du détail, et certainement son côté perfectionniste. "C’est un sport qui demande de la précision, fait-il remarquer à juste titre. Il faut prêter attention à la mobilité, la manière de se tenir, le geste et puis la prise de palette aussi."

Avec l’évolution du matériel et des techniques, l’entraîneur chevronné qu’il est n’a pas manqué de réaliser une fine analyse afin d’adapter son coaching. "On voit que le jeu a beaucoup accéléré ces dernières années. Je regarde des vidéos de pongistes chinois qui poussent parfois l’échange à son paroxysme. Aujourd’hui, les joueurs ont besoin d’être encore plus précis, car on voit que les gestes deviennent de plus en plus courts", a observé Philippe.

« Ce qui compte, c’est la motivation »

Ces qualités font de lui l’un des entraîneurs les plus sollicités de notre région. En plus de dispenser les entraînements hebdomadaires dans quatre clubs, ce perfectionniste anime régulièrement les différents stages de Cédric Merchez pendant les vacances. "Parfois, des personnes que je n’ai jamais rencontrées connaissent mon travail, c’est assez surprenant, s’amuse le pongiste. Récemment on m’a proposé de donner entraînement dans un club français, ce serait une première pour moi. J’y réfléchis encore. Je dois voir si les joueurs sont motivés, car c’est ce qui importe le plus pour moi. Je n’attends pas d’eux un certain niveau, seulement qu’ils en veulent et qu’ils prennent du plaisir à la table."