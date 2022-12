Neuf médailles pour nos clubs régionaux

La piscine montoise du Lago accueillait 326 compétiteurs, issus de 20 clubs, pour 1177 départs individuels et quatre en relais mixte. Les nageurs venaient essentiellement du Hainaut (avec trois clubs de Wapi), de Liège, Bruxelles ainsi que trois clubs de France. Le but de cette compétition de la "toute dernière chance" était d’améliorer ses chronos avant le passage d’une nouvelle année.

Au point de vue performance relevons les records du District et Francophone du 50 mètres papillon des 15 ans pour Terence Garnier du MHN avec les chronos de 0.26.58 en éliminatoires et ensuite 0.26.24 en finales au lieu de 0.26.63. Au classement des médailles, la première place revient au club de Waremme qui en obtient 28 dont 14 en or. Les Espadons de Leuze terminent 11e, les Tournaisiens sont 16e alors que les Dauphins Hurlus se classent juste derrière (17e).

Les résultats de nos clubs en détail

Le Royal Dauphins Mouscronnois présentait onze nageurs pour 36 départs. Les Hurlus ne décrochent qu’une médaille grâce à Marin Billet qui décroche l’argent. Nadia Assumani termine, elle, au pied du podium lors d’une finale.

Le Cercle Royal de Natation de Tournai avait engagé quatorze nageurs pour 47 départs. Pas de finalistes dans les catégories d’âges mais une médaille d’argent pour Nathalie Nicolas chez les 9 ans et une de bronze pour Valentin Varvennes chez les 10 ans.

L’Espadon Leuze Natation comptait sur quatorze nageurs pour 47 départs afin de gagner de nombreuses victoires. On en retrouvait seize dans neuf finales. Six médailles ont été décrochées par les nageurs de la cité bonnetière. Arno Rahir ramène l’or sur le 100 m quatre nages réservé aux 14-16 ans. Le Leuzois prend aussi une médaille d’argent à l’instar de Thomas Derumier et Hélène Lecutier. Zoéla Boutry prend, elle, une médaille de bronze.

Prochain rendez-vous pour la natation, le 18 décembre à Dixmude. On y retrouvera notamment des représentants des Espadons Cominois. Pour une nouvelle "dernière chance".