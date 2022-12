Des petits détails à régler au second tour pour Tournai

« À un tournant pour le club »

Avec quatre victoires, autant de défaites et un nul, Tournai termine le 1er tour à la 7e place. "C’est un peu en dessous de nos attentes car on vise le top 4. Mais derrière les deux premiers, c’est plus serré que jamais. On est toujours qu’à une victoire de notre objectif. Tout reste possible et on ne va rien lâcher. Ce n’est pas grave de ne pas être dans le top 4 maintenant. Car c’est à la fin du bal que l’on paie les musiciens ". La satisfaction est également de mise parce que ce premier tour a permis d’enclencher un début de révolution au sein du club. "On est à un tournant. On essaie de rajeunir au maximum l’effectif. Le fait que l’on puisse tenir tête au leader avec autant de jeunes est déjà un bon signal".

En ce sens, la réussite de l’équipe bis, championne d’automne, en est un autre très positif. "Désormais, on ne peut plus se cacher. Même si c’est pour du beurre, on vise clairement le titre. Car devenir champion, c’est toujours une superbe expérience à vivre. On n’avait jamais connu cela par le passé. On a une belle osmose entre les anciens qui amènent leur expérience, les jeunes qui sont un plus indéniables et les nouveaux qui apprennent plus vite. C’est une équipe importante pour nous car elle sert de passerelle vers l’équipe première".

Reste désormais aux rugbymen de la cité de Clovis à bien gérer la trêve. Car c’est un toujours difficile déplacement au ROC qui les attend le 22 janvier prochain. "Comme la réserve joue la tête également, énormément de gars sont vraiment concernés. Ce sera donc certainement un peu plus facile de la traverser. Ici, on va laisser passer tranquillement les fêtes car on reste tous des amateurs et de bons vivants. Ensuite, on remettra bien l’ouvrage sur le métier, notamment sur le physique. Car dans une série aussi serrée, c’est peut-être là que se fera la différence. Grâce à une meilleure condition, on pourra aussi régler ces petits détails qui nous font défaut pour l’instant".