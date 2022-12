Bineta Ndoye, une Lionne de la Teranga dont profite Brunheaut

Du Sud à l’Espagne

La grande Bineta a déjà pas mal bourlingué avant de poser ses valises au Brunehall, ou plus exactement dans un appartement mis à disposition par le club à 200 m de la salle. C’est en Espagne qu’elle a fait ses premiers pas sur le sol européen. "Le basket m’a attiré alors que j’avais neuf ou dix ans et j’ai grandi au sein de l’ASFO, un club basé à Dakar avec lequel j’ai traversé les catégories d’âge pour arriver très jeune en seniores, se souvient-elle. J’ai alors reçu l’opportunité de rejoindre Las Palmas, où j’ai poursuivi ma formation durant plusieurs années, puis Bembibre, toujours en Espagne. J’ai aussi évolué une saison en D1 portugaise et finalement, j’ai atterri à Pepinster la saison dernière. La suite, vous la connaissez." Sillonner la péninsule ibérique ne lui faisait toutefois pas oublier ses racines sénégalaises. "À deux reprises, j’ai participé aux Jeux de la Francophonie sous les couleurs de mon pays et j’ai également pris part à un tournoi de préparation à la coupe du monde, en Chine."

Encore une marge de progression

Forte de sa taille hors du commun, ou en tout cas rare sur les parquets belges, la Sénégalaise avait compilé 9,1 points et 6,9 rebonds pour un peu plus d’un contre par match la saison dernière avec les Pepines. Elle en est, après sept matches avec le BBB, à 12,1 points pour seulement 4,6 rebonds et toujours un contre par rencontre. Des statistiques correctes avec par exemple 15 points contre Waregem, 18 à Laarne et un pic à 22 chez les Phantoms Boom, mais encore trop irrégulières vu son statut de professionnelle. "Je pense ne pas trop mal me débrouiller dos à l’anneau, surtout quand je peux jouer mon un-contre-un côté droit, mais il me reste des lacunes à gommer. Je suis consciente que l’on attend plus de moi, notamment au rebond où je devrais me montrer beaucoup plus présente", reconnaît-elle. Si elle parvient à grimper jusqu’à 15 points et 10 rebonds par match, le BBB augmentera encore ses chances de se sauver !

Lorine Gobert peut se montrer tour à tour patiente et exigeante, c’est la casquette de coach qui veut ça ! Si elle apprécie beaucoup son intérieure, dont elle reconnaît d’emblée les qualités humaines au sein du groupe, la brillante coach du BBB ne peut toutefois pas se contenter de l’apport actuel de sa joueuse professionnelle. "Bineta nous a déjà apporté pas mal sur plusieurs matches, mais le dernier à Liège s’est clôturé avec quatre points de sa part en vingt-cinq minutes. C’est trop peu pour une joueuse comme elle. En outre, le fait qu’elle soit rémunérée comme pro impose fatalement des exigences en termes de performance. Moins de cinq rebonds de moyenne pour une fille de sa taille, c’est également trop peu, constate Lorine. Je sais qu’elle en est consciente, et on en a déjà discuté, car je suis d’avis qu’elle doit apporter encore plus à l’équipe."

Il est vrai qu’une Delphine Blanc, qui lui rend quinze centimètres, capte régulièrement sa dizaine de prises. À Bineta d’en faire autant !