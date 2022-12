3.10 au km pour Pierre Denays sur le marathon de Valence

Pierre a été d’une belle régularité, couvrant les tranches de 5 km, en 16.08 (3.13/km), 15.56 (3.12), 16.00, 15.47 pour rejoindre le semi en 1.07.17. Dans les tranches suivantes, il tenait le 3.11 au kilo, passant à 3.10 du 35 au 40e. Et 6.40 pour en finir avec les 2,195 km.

"Mes séances de tempo sur l’Achro m’ont été bien utiles. J’étais dans un bon groupe, avec un lièvre en début de course qui tirait pour courir en 2 h 14 mais j’ai bien fait de prendre mon rythme. La dernière fois, il m’avait fallu quelques jours avant de pouvoir descendre les escaliers… Cette fois, ça va, j’ai pu marcher 6, 7 km dès le lendemain". Pierre s‘était aussi imposé sur le semi-marathon de Ploegsteert. En mars et avril, il ira s’entraîner en Éthiopie, avec notamment Bashir Abdi. Avant de s’aligner au marathon de Rotterdam le 16 avril prochain où Bashir tentera d’améliorer son record d’Europe de 2.03.36. Et Pierre de faire mieux que sa dernière marque à Valence.

Notons que Justin Mahieu, originaire de Mouscron, termine 38e, 5 secondes derrière le Tournaisien.

François Clais, le Bruxellois de Péruwelz, était aussi à Valence. Il a couru les tranches de 5 bornes, à un tempo de 3.23/km passant au semi en 1.11.17, pour boucler la distance en 2.23.09 (3.24/km) et décrocher la 140e place, et la 24e dans sa catégorie des (jeunes) vétérans, les Messieurs de plus de 35 ans.

Davy Stieperaere, six fois victorieux sur les courses de l’Acrho ces dernières années, termine 277e en 2.27.51. Quelques régionaux, à notre connaissance, étaient aussi à Valence. Christophe Willocq a réalisé son record personnel: 3.02.02. Idem pour Gilles Piron: 3.09.02. Jean-Michel Verhelst en 3.51.10 tandis que Lauren Quintili assurait un chrono de 3.51.39. Bonne récup’à tous !