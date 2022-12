Un derby au goût amer pour Biévène…

Alors que l’Union et Wiers se sont séparés sur un nul qui n’arrange personne, Jean-Do Vessié s’en contentait en revenant d’Antoing: " On a stoppé l’hémorragie surtout en se retrouvant à dix. Je crois que le nul est logique même si ce ne sera sans doute pas l’avis du camp adverse. On a mieux terminé le match que nos adversaires en nous créant quelques opportunités non saisies. Je suis content de notre prestation défensive parce que dans nos trois défaites récentes, on avait encaissé trois buts. Impensable à ce niveau ! On a bien réagi après le revers à Isières où des erreurs de jeunesse ont causé notre perte. L’équipe doit apprendre de ses erreurs, grandir, faire ses preuves et être plus efficace comme nous l’a gentiment rappelé Isières ".