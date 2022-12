En Promotion, Lessines n’a fait qu’une bouchée d’un Barbar Ixelles trop faible pour revendiquer quoi que ce soit (3-0). "Les filles n’ont pas pris ce match à la légère, se réjouit Nicolas Rombaut. Ce qui m’a permis de faire tourner". Dans la même série, le VPC s’est incliné face à Soignies sans vraiment combattre (0-3). "On a oublié de jouer collectivement, déplore Emmanuel Hagnéré. Pourtant, on démarre bien. Après, on sombre. Seule Camille Genin a tenté de maintenir l’embarcation à flot. Il faudra retrouver au plus vite cet esprit de solidarité qui nous a fait défaut". Dans la même série, le PVTM a subi la loi de Saint-Ghislain où il a commis trop de fautes pour espérer y gagner ne fût-ce qu’un set.

En P1, Basècles s’est imposé à Nalinnes (0-3). "On a été efficaces en développant un jeu simple, mais agréable à regarder. Tout le monde était au niveau et Carla Delplace a bien remplacé Clémence Lust, victime d’une entorse du pied au début du 2e set", témoigne Franck Vivier. Quant au derby Péruwelz-VPC, il a tourné court tant la domination des visiteuses a été flagrante (0-3). "On mène pourtant 8-2. Après, on reste bloqués sur une position. On retombe dans nos travers", regrette Aurélien Azor. Toujours en P1, Lessines s’est bien défendu face à Farciennes (1-3). "Si on pouvait jouer constamment comme ça, cela devrait aller, souligne Yves Lefebvre. On a fait preuve de constance et on aurait mérité au moins un point". Enfin, l’OTT a été logiquement battu à domicile par Baudour (0-3). "J e suis contente des 2 premiers sets. On a tenu le choc, surtout derrière. Après, comme on avait beaucoup donné, on s’écroule en réception", analyse Laurie Goffette.