P4B: Vainqueur à Havinnes, Houtaing repart de plus belle vers l'avant

Houtaing semble avoir bien digéré la défaite encourue juste avant la mini-trêve. Face à Havinnes B, un poursuivant qui s’éloigne de plus en plus du tour final, les protégés de Frédéric De Vuyst ont d’abord subi un peu les échanges avant de profiter d’une erreur individuelle pour prendre les devants peu avant la demi-heure. Ce but a orienté la suite du match puisque les Havinnois ne se sont jamais remis de ce fait de match défavorable. Après le repos, tout devenait plus facile pour les locaux qui en ont profité pour alourdir le score à trois reprises. "Havinnes a bien tenu le coup durant la première mi-temps mais ensuite, ils ont baissé de rythme. On a mis du temps à marquer notre deuxième but mais une fois inscrit, ça devenait plus facile pour nous. Ces trois points nous permettent de bien se relancer après notre défaite à Anvaing. On est de nouveau sur le bon chemin. Dimanche, on devra se méfier de Brunehaut qui vient de réaliser un bon résultat à Thumaide B."