P4A: Risquons-Tout gagne la première manche face à Molenbaix

Estaimbourg Bn’est toujours pas rassasié

Facile vainqueur d’une équipe d’Herseaux B bien décevante depuis le début de saison, Estaimbourg B a confirmé sa bonne forme actuelle. Grâce à ce nouveau succès, les hommes de Steve Roussel confortent leur troisième place. "On a évité le match piège face à cette équipe d’Herseaux qui possède de la qualité dans son effectif. Notre troisième but inscrit juste à la reprise leur a coupé les jambes car, par la suite, ils ont baissé les bras. Et nous forcément, on a insisté en inscrivant encore trois buts. En plus de la victoire, on réalise une affaire en or au classement quand on voit le résultat de certains poursuivants." Le secret de cette belle réussite, Estaimbourg B le doit en grande partie à la remise en question du club fin de saison dernière. "On a su tirer les enseignements de notre mauvaise saison en améliorant notre effectif en quantité et en qualité. Je ne connais pas beaucoup d’équipes à ce moment-ci de la saison qui peuvent compter sur plus de vingt joueurs à chaque entraînement. Par rapport à l’année dernière, j’ai l’embarras du choix." De bon augure avant de se rendre à Molenbaix le week-end prochain. "C’était important de gagner face à Herseaux avant d’aller à Molenbaix. On pourra ainsi y aller sans pression et en toute confiance", conclut le coach d’Estaimbourg.

À noter que les attaquants se sont fait remarquer dans cette série puisque 40 buts ont été inscrits en 6 rencontres, ce qui fait une moyenne qui avoisine les 7 buts par match.