P3A: Les Etoilés d'Ere continuent d'étonner

Contrairement à la saison passée, Thomas Vandecasteele peut compter sur un meilleur état d’esprit général et sur le coup de main de quelques anciens capables de rendre de gros services à l’image de Johann Demuyter, une nouvelle fois un des hommes du match ce dimanche. "Chacun remplit sa tâche à merveille et on peut compter sur le jeune gardien Romain Brouillard qui est promis à un bel avenir. On profite tant qu’il joue avec nous. Pour le reste, on sait qu’il reste du travail car malgré notre bonne prestation, plusieurs équipes ont réussi à nous dépasser au classement ", conclut le coach qui aimerait pouvoir compter sur un peu plus d’implication de la part de certains garçons, réunir quinze noms sur la feuille de match s’avérant chaque semaine assez difficile.

Hérinnes a déjà la tête en P4

En bas de classement, Hérinnes poursuit courageusement son championnat sans trop se faire d’illusions sur son sort. Les promus ont perdu dimanche au Varenne, le FC Tournai B assurant le spectacle en inscrivant dix buts. Seule éclaircie au tableau hérinnois, le retour du buteur Ryad Derrouaz permet à Hermann Bapes de limiter les dégâts, le buteur français ayant ajouté deux roses à son compteur personnel. "C’est effectivement un retour précieux. Il y a quelques semaines, une partie de nos joueurs français avait fait ses valises mais Ryad continuait à venir nous voir le dimanche et il a accepté de reprendre du service. Ses mérites sont réels car il n’est pas vraiment bien alimenté et doit descendre dans le jeu pour aller chercher le ballon."

Hermann Bapes est bien conscient qu’assurer le maintien est désormais utopique mais son équipe aura à cœur de livrer un bon match dimanche contre Escanaffles: "On jouera pour le fun, sans la moindre pression. On sait qu’on encaisse trop facilement mais on essaie de se faire plaisir offensivement. Nous allons essayer de prendre quelques points et nous pourrons compter en janvier sur un renfort qui n’est pas encore qualifié. Nous avions d’autres joueurs en vue mais beaucoup de garçons s’imaginent pouvoir gagner de l’argent. Ils ne frappent pas à la bonne porte en venant à Hérinnes."

Où les dirigeants ont l’intelligence de ne pas faire de promesses qu’ils ne pourraient pas tenir…