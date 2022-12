Remise pour cause de brouillard récalcitrant, la rencontre entre le Pays Blanc et Courcelles a été fixée ce mercredi. Un rendez-vous que les Antoiniens doivent prendre très au sérieux car la marge les séparant des mal lotis s’est désagrégée au fil des semaines. Le jeu n’est pas remis en cause mais la finition fait défaut, un manque qui a le tort de se répéter saison après saison à Antoing.