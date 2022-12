Le Pays Blanc gagne mais joue à se faire peur…

Les Antoiniens mettent la pression d’emblée: un corner, remisé par Gonzalez, est repris par Ramser mais A. Fiore dégage sur la ligne. Trois minutes plus tard, Haillez déborde sur son aile, trouve Derbal qui prolonge vers Ramser pour l’ouverture du score. La joie locale est de courte durée: un contre heureux dans le centre du terrain isole Bastin dans l’axe pour une égalisation inattendue.

Après un essai trop enlevé de Gianfelice, un corner de Ciot est renvoyé par Gillain vers Ramser qui est fauché dans le rectangle. La victime veut se faire justice mais il botte la sentence au-dessus de la transversale ! L’attaquant local se reprend vite: Haillez déborde à nouveau, Derbal reprend, Gillain dévie sur son poteau mais Ramser a suivi pour pousser le cuir au fond des filets.

Noël loupe l’égalisation sur penalty

Ramser marque encore sur corner après une parade de Gillain mais le but est annulé pour une faute inexistante…

Ramser, par deux fois, secoue le cocotier dès la reprise. Mais Carbonnelle doit aussi se montrer attentif sur des percées de Pomponio et Noël. Pays Blanc recule et Courcelles en profite pour forcer un penalty que Noël catapulte aussi au-dessus de la barre (64e)! Dernier fait saillant, hormis une ope adressée et galvaudée par Abrassart, d’une seconde période bien pauvre.