Des résultats plutôt conformes au classement

En P1, Don Bosco a remporté une nouvelle victoire, cette fois-ci au détriment de Farciennes (3-0). "Je crois bien qu’on est lancés, rigole François Mainil. À nous de garder cette dynamique au deuxième tour". Sourire aussi au Skill, qui a battu Elouges (1-3). "Leurs jumps puissants nous ont embêtés au deuxième set, mais on a réussi à réagir très vite", note Arthur Lefebvre. Défaite par contre d’Enghien qui recevait Fleurus (2-3). "Même si on est frustrés d’avoir perdu de peu le tie-break, je veux surtout retenir la bonne prestation de Valentin Devroede, titularisé pour la première fois à la passe. Et celle de Pierre Walraven toujours aussi précieux à l’aile", souligne Charline Couppez. Signalons enfin la défaite du PVTM qui recevait Saint-Luc Mons (2-3).