À Rongy, Michaël Wisniewski conclut par une victoire

Surprise à Rongy où Michaël Wisniewski et son adjoint Emmanuel Maubrun ont présenté leur démission. " On ne s’y attendait pas et tout le comité a été pris de court , commente Damien Leleu. C’est la 1re fois que je vis une telle situation. Je suis allé dans le vestiaire et j’ai accepté la décision du duo, fatigué de ne pouvoir compter sur un groupe plus assidu à l’entraînement. Il est en effet compliqué de bien travailler quand cinq ou six joueurs sont présents. " Dans ces conditions, la victoire contre Béclers n’en est que plus surprenante. " En 2e mi-temps, l’équipe réussissait tout ce qu’elle entreprenait et Jérôme Altruy a été l’homme du match. On peut avoir des regrets en voyant notre classement actuel car on change l’équipe chaque semaine. C’est compliqué d’assurer une certaine continuité. Si on jouait toujours comme cela, on ne se battrait pas pour le maintien ", poursuit Damien Leleu.