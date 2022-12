Cette rencontre décalée n’a pas souri aux hommes d’Olivier Lefebvre qui sont tombés sur une formation visiteuse qui leur a donné le tournis. "On ne les a certainement pas pris de haut car on avait eu de bons échos les concernant. C’est une équipe jeune qui bouge beaucoup sur le terrain. Malgré notre but d’ouverture rapide, on a eu du mal à entrer dans le match à l’inverse de nos adversaires." Au repos, le marquoir affichait 2-2, ce qui laissait entrevoir un bel espoir de succès pour les Leuzois. Malheureusement, et malgré un réveil amorcé dans le dernier quart d’heure de la rencontre, les locaux ont dû se résoudre à laisser filer les trois points. Et c’est dommage car, avec un peu plus de niaque, il y avait moyen de faire mieux. "On a mis trop de temps à se réveiller comme ça devient un peu trop souvent le cas. On doit essayer à se libérer plus vite dans le match et pas seulement quand on est en difficulté. La qualité est bien présente dans le groupe mais on a toujours du mal pour la mise en route", conclut l’entraîneur leuzois qui aura toute la semaine pour tirer ses joueurs du sommeil car vendredi, ce sera une autre paire de manches en déplacement à Brunehaut, le leader de la nationale 3. S’ils veulent réaliser un exploit, ils devront retrouver le niveau qui était le leur au début de la saison. Rendez-vous donc vendredi à 21 h 15 sur le parquet du complexe sportif d’Estaimpuis pour suivre ce derby régional de la troisième division.