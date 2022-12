Le BBC Leuze accueillera les finales de la Coupe du Hainaut en mars prochain

Reste désormais à espérer que la région sera bien représentée sur le parquet. On sait déjà que ce ne sera pas possible chez les Messieurs. Ransart-Charleroi, Quaregnon B, Colfontaine et Mont-sur-Marchienne viseront une place en finale. On peut par contre croiser les doigts chez les dames. Le TEF Kain a déjà validé son ticket pour les demis. Dottignies tentera de le rejoindre dimanche. Chez les jeunes, ils sont encore nombreux à pouvoir rêver du trophée. Chez les Messieurs, on a encore en lice Templeuve U21, Dottignies et le BBC Tournai chez les U16, Enghien en U14 et Enghien et Kain chez les U12 mixte. Chez les filles, on recense le Tremplin Mouscron en U19 et U16. On est déjà assuré d’avoir une équipe en U14 car Dottignies affronte le BB Brunehaut. Enfin, la JS peut aussi espérer pour ses U12.