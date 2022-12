La Fun Cup, un vrai tremplin pour le volley

Dix clubs différents

Les enfants ne jouent jamais selon les règles normales à six contre six, les conditions de jeu étant constamment adaptées en fonction de leur âge et de leurs capacités physiques et techniques grâce à des ballons de différentes grosseurs ou au nombre de rebonds au sol autorisés. L’enfant joue toujours plusieurs rencontres et n’est jamais éliminé. De plus il participe à l’activité finale, qui consiste en un grand jeu collectif alliant la psychomotricité et des gestes spécifiques au volley. "Cette année, nous avons précisément 112 participants qui nous arrivent de dix clubs différents, dont neuf sont des habitués et un nouveau, le Sporta Evere. Tous ces clubs qui répondent chaque année à notre appel sont attirés, nous disent-ils, par la qualité de l’organisation et la présence des nombreux bénévoles qui veillent à la sécurité et à l’encadrement de leurs jeunes. Cette année, ces derniers sont au nombre de quarante. Un nombre imposant certes, mais bien utile pour canaliser l’enthousiasme de tous ces petits bouts de chou", explique Rudy Grimonster, responsable des jeunes et président du VC Lessines-Flobecq.

"Une fois de plus, l’organisation est parfaite, déclare Sylvie Pivotto, maman de Félix. C’est la première fois que Félix participe à la forme jouée proposée aux enfants de huit ans qui se pratique à trois. L’année passée, chez les tout-petits, il a connu une autre forme jouée avec des règles plus simples. Cela ne le dérange pas du tout. Au contraire, il se sent évoluer et adore l’ambiance. Il aime toujours autant la cérémonie et surtout le fait de recevoir la médaille à la fin."

« On s’est amusé… »

Si les organisateurs avaient le sourire, la joie des participants faisait également plaisir à voir. "Je suis trop contente d’être là, sourit la petite Tessa Sacco, 9 ans, qui est venue de La Louvière avec sa maman. C’est super cool parce que même si je suis venue avec ma copine, je me suis fait d’autres amis. Au début, je ne savais pas trop bien ce qu’il fallait faire avec la balle, mais après, je me suis vite habituée et je me suis amusée."

La copine n’est pas en reste… "C’est gai car on apprend et au moins, on fait un sport, affirme Mara. Je ne joue pas depuis très longtemps et je n’arrive pas encore bien à attraper les balles, mais après quelques matches, cela va déjà beaucoup mieux."

Voilà assurément de beaux témoignages qui viennent, plus qu’un long discours, illustrer l’importance de la Fun Cup qui mérite plus que jamais son nom et aura sa prochaine étape à Basècles le 8 janvier.