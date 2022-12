Jeunesse au pouvoir à Leuze

Une école de tennis qui tourne à plein régime

Par contre, pour les 89 chanceux – ou prévoyants ! – qui s’étaient inscrits à temps, ce ne fut que du plaisir, grâce notamment à l’excellent accueil réservé par les responsables leuzois. "On forme un club qui se repose essentiellement sur le bon vouloir d’une poignée de bénévoles. C’est encore plus vrai depuis le décès de notre président, Eddy De Roo. Nous tentons de mener la barque comme nous le pouvons, mais j’avoue que ce n’est pas toujours facile, continue Sylvain, épaulé à la table par quelques membres du comité, dont le toujours souriant Emmanuel Gillain. Mais on en retire de beaux motifs de satisfaction, dont l’école de jeunes pleine à craquer."

École qui affiche complet, et façonne en plus de très bons jeunes joueurs. La preuve lors du tournoi "maison" avec le titre pour Martin Lecutier en messieurs 6, la finale pour son cousin Lucien Autem en messieurs 5 et le trophée remporté par Marius Nuttens en messieurs 4. "Des produits de notre école âgés respectivement de 13, 14 et 16 ans."

Martin Lecutier en lauréat dès son premier essai

Benjamin de ce trio infernal, Martin Lecutier était heureux d’inscrire son nom au palmarès de "son" tournoi. "Surtout que c’était mon tout premier chez les adultes, explique le jeune Leuzois. J’ai eu quelques matches plus accrochés, certains au cours desquels j’ai moins bien joué, mais je suis content de m’en être sorti."

Lauréat dès son premier essai, c’est déjà pas mal. Mais lorsqu’on allie les résultats à un comportement exemplaire – le cas de Martin et de tous les jeunes Leuzois que l’on croise régulièrement dans les tournois ! – c’est encore mieux.