David Bourlard du Pays Vert déçu de l'arbitrage face à Mons: "C'était deux poids, deux mesures..."

Quasiment rien à reprocher

"Je n’ai quasi rien à reprocher à mes troupes, si ce n’est un petit manque de lucidité à la concrétisation. Pour le reste, j’ai vu tout ce que je voulais voir: de l’envie, de l’engagement… Jusqu’au premier but montois, nous étions supérieurs à nos adversaires. Nous pressions plus haut, avions les meilleures occasions…"

L’arbitrage de M. Pottier a orienté la suite de la rencontre. Le premier penalty accordé aux Dragons semble inexistant, le deuxième plus discutable. Si on ajoute à cela les deux cartons jaunes sévères reçus par Mungunza, ça fait beaucoup. Trop, selon le tacticien athois. "Pendant que nous étions punis, les Montois ont pu tout faire. Des fautes d’anti-jeu, des interventions dangereuses. Je verrai bien comment mes joueurs sont sortis de ce match, mais certains ont reçu des coups qui pourraient laisser des traces." Les joueurs de Dante Brogno ont d’ailleurs fini la rencontre à neuf. "Mais dans leur camp, les cartons sont tombés bien trop tard. Le mal était fait et tout s’était déjà écroulé en première mi-temps avec l’exclusion et les deux penaltys."

Il faudra se relancer dès dimanche

Même dans le camp montois, on avouait volontiers que c’était sur ces seules décisions arbitrales que s’était jouée la rencontre. "Nous avons sans doute bien joué le jeu quand il le fallait, notamment sur le premier penalty," avouait David Cardon.

Dimanche, les Athois auront l’occasion d’oublier leur défaite en recevant la RUSGTH, qui lutte pour son maintien. Car dans le vestiaire athois, on ne serait pas contre quelques points de plus, histoire de pouvoir passer la trêve au chaud.