D3 ACFF: En tête de la tranche, Tournai monte en puissance

Mais les Tournaisiens ont changé depuis des semaines et le duel à Uccle l’a prouvé: ils étaient eux aussi directement au taquet et on voit maintenant que l’équipe forme un véritable bloc dans lequel chacun travaille. Gianquinto garde toujours l’église au milieu du village quand il le faut – son intervention après quatre minutes à peine sur un tir de Kory est essentielle ; menés, les Sang et or auraient sans doute eu du mal à revenir. Enfin, ils peuvent compter sur la maladresse (ou la chance, à vous de choisir): Baron aurait dû faire 1-0 à la 32e mais il a tiré à côté. "Le groupe a bien mûri comparé à ce qu’on voyait il y a quelques semaines, souriait Enzo Bellia. On savait qu’il fallait un peu de temps pour que tout se mette en place mais c’est maintenant le cas. Chacun se bat pour l’autre, le groupe exprime ses qualités et je ne parle pas des onze qui entament la rencontre mais bien des quinze qui sont sur la feuille comme on l’a vu ce week-end et ce n’est pas la première fois".

Erreurs évitables

L’évolution est tout à fait positive: les Sang et or sont en tête de la deuxième tranche avec un programme qui peut leur permettre d’espérer mais pour remporter le second sésame, il faudra gommer les (gros) détails: les deux grosses possibilités locales de la première mi-temps proviennent de pertes de balle évitables. Pour le même prix – mais ce n’est pas le cas si vous avez lu ce qui précède – le marquoir indique un avantage de deux buts et Tournai gamberge.

"Le coach ne vient que le week-end et ça marche", se marrait Grégory Voiturier, allusion à la crève qui avait élu domicile chez Jérémy Descarpentries emmitouflé comme jamais au moment de tirer le bilan: "Cette victoire est belle et fait du bien. Elle est importante puisqu’elle nous permet de récupérer les points égarés la semaine passée. Uccle avait bien presté contre les équipes du haut de classement sur sa pelouse. On n’a pas vécu un grand match sur un terrain compliqué, le groupe a su faire le boulot".

Là encore une différence dans la prestation tournaisienne: on sentait vraiment que l’équipe avait envie de gagner et personne n’a calculé ou économisé ses efforts. Jérémy Descarpentries avait la même analyse que nous sur les moments moins positifs: "On s’est mis en difficulté tout seuls en donnant les occasions à l’adversaire avec des pertes de balles évitables alors qu’avec un peu plus d’exigence et de détermination, on aurait tué le match plus vite".

Mais relevait également la robustesse du banc: "C’est avec les quinze joueurs qu’on gagne et notre succès prouve qu’on aura besoin de tout le monde. Si chacun suit la ligne de conduite, on pourra réaliser le job. La mentalité a changé mais il faut que ça dure".

On le verra directement dimanche prochain à Monceau avec un affrontement qui devrait ressembler comme deux gouttes d’eau à celui-ci. Si les vertus sont les mêmes, les Tournaisiens peuvent aborder la rencontre l’esprit serein…