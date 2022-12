D2 ACFF: La Real doit apprendre à tenir un score

Les montagnes russes sont faites de montées avant des descentes vertigineuses, avant de pouvoir prendre quelques virages et d’espérer une nouvelle remontée. La Real connaît bien cela cette saison. Après une défaite initiale, elle a connu sa première montée en enchaînant quatre victoires, un premier soubresaut contre Dison, avant une nouvelle montée après les deux succès contre Seraing B et Rebecq. Arrivée en haut, elle a connu un petit coup d’arrêt lors du nul contre l’Union (NDLR: transformé en victoire sur tapis vert). Ce fut ensuite la chute à grande vitesse, digne du Space Moutain de Disney. Six défaites de suite, dont la dernière ce week-end contre Hamoir. Et pourtant, on ne peut reprocher au staff acrenois de tenter des choses. Chez les Rats, Fabrice Milone avait titularisé Yann Blairon et Denis Delaunoit. Il avait aussi amené une nouvelle tactique: "On était venu pour jouer d’une manière prudente avec un système tout pourri. mais la situation actuelle fait que…" Cela a bien failli fonctionner. Le but de Jérémy Houzé aurait dû permettre aux Camomilles de ramener un point de leur long voyage. Malheureusement pour eux, ils ont eu tendance à trop forcer les choses. Ils ont fini par le payer cash avec un but en dernière seconde de Yilmaz. Ce n’est pas la première fois que cela leur arrive. À Solières, ils avaient pris le 2-1 à la 93e… On connaît la Real pour son envie de produire un joli jeu. Mais parfois, il vaut mieux se faire violence par rapport à des principes. Cela aurait permis aux Acrenois de compter au moins deux unités de plus et cela aurait brisé la dynamique négative. On verra s’ils auront retenu la leçon contre Meux. Et s’ils peuvent repartir sur une nouvelle montée.