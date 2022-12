« C’est intéressant de venir à ce tournoi »

Francine Breekpot est toujours aussi contente de vivre la Fun Cup de l’intérieur. " À chaque fois, je n’ai qu’à me féliciter de l’organisation. En tant que responsable des jeunes de l’U nion Drogenbos, j’accompagne et encadre de mon mieux les jeunes. On vient à chaque édition depuis le début " , déclare celle qui à 70 ans, est aussi vice-présidente de son club. " Après 42 ans de fidélité à mon club, je reste toujours aussi enthousiaste. Le côté très positif, c’est les gamins touchent souvent la balle et qu’ils bougent plus que dans un match normal. Même pour des débutants de 14-15 ans qui ont commencé il y a quatre ou cinq mois, c’est intéressant de jouer avec ces règles. "