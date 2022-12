Belœil pourra passer les fêtes au chaud

« Pas vu le petit plus ! »

Frédéric Debaisieux sortait déçu des vestiaires. "Pour un match exceptionnel, il faut être exceptionnel. Par rapport aux autres rencontres, il faut aller chercher ce petit plus qui crée la différence. Hélas, je n’ai pas vu cela dans mon équipe ce dimanche. Nous n’avons pas su instaurer la pression sur l’adversaire malgré quatre changements et une exclusion visiteuse. Seule une occasion aurait pu tout changer et relancer la rencontre mais Willocq a fait le travail. Chapeau à lui !"

Péruwelz aurait pu s’installer sur la troisième marche du podium mais Courcelles s’est montré plus réaliste. "Les sentiments sont contrastés, explique Thierry Rosvelds. Certes, le ballon n’a pas voulu rouler pour nous ce week-end. On aurait pu jouer trois heures sans que le cuir ne veuille franchir la ligne. Par contre, nous sommes déçus de la qualité de notre jeu. L’objectif fixé en début de match n’est pas rencontré. Face à une équipe courcelloise technique et combative, on a trop mal joué pour dire de gagner."

Luingne ne voulait pas perdre à Montignies. En cela, le but a été atteint. Mais cela n’empêche pas Giovanni Seynhaeve d’exprimer certains regrets à l’issue de la rencontre. "Il y avait la place pour repartir avec la victoire même si Montignies a une belle équipe. Pour concrétiser notre domination en seconde période, nous avons pris tous les risques offensifs. Cela aurait pu payer en toute fin de rencontre. Mais nous n’avons pas su mettre notre occasion au fond. Un point à l’extérieur est un bon résultat mais on aurait pu faire mieux. Au regard de la situation au classement, il est temps qu’on renoue avec une victoire."

« C’est frustrant »

Avec un petit point sur neuf, le Pays Blanc voit aussi le bas de classement revenir à grandes enjambées. Gwen Rustin cherche des réponses. "Tout comme à PAC Buzet, nous ne méritions pas de perdre à Ransart. Nous nous créons plus d’occasions que l’adversaire mais nous ne parvenons plus à marquer. C’est inexplicable… Pourtant, on peut toujours compter sur des garçons prêts à suppléer les titulaires. Seule la concrétisation nous fait défaut, et c’est frustrant. Il est temps de trouver des solutions pour sortir le club de l’ornière dans laquelle nous sommes bloqués. Mercredi face à Courcelles, nous devons impérativement prendre les trois points pour que la suite de la saison ne se passe pas sous une certaine pression."