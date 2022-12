ACRHO: Victor Vico sonne comme victoire

Classée 67e et première aînée 2, Marjorie Murez a été la plus rapide des dames. Elle s’est imposée en 44.14, soit à une moyenne de 4.20 au kilomètre. Précédant Fleur De Nil, 70e en 44.27, et Zoé Lumen, 88e en 45.56. Mireille Duquenne et Ophélie Pierre avaient signé un pacte de non-agression, elles terminent ensemble, 102e et 103e.

565 coureurs figurent au classement final de l’ACRHO 2022 ; de bon augure pour 2023 ! Mais n’oubliez pas de vous accorder un peu de relâche… Avec 29 courses au compteur, Victor Vico s’impose donc avec 19 épreuves en courses "challenge" et 10x500 points en patronnées. Il est à 103 260 points. Kévin Flamme est à égalité de bonus et est deuxième avec 100 729. Dylan Hourez est troisième avec ses 99 827 points. En s’attribuant le dernier bonus, Julien Gilmet précède Jo Van Den Brulle à la quatrième place: 99 504 pour Julien et 99 412 pour le Grand Jo Vandenbrulle qui courrait cette saison avec le dossard "Een" !

Au féminin, Virginie Dujardin, qui a remporté 28 victoires, se classe 28e, première féminine, et première aînée 1. Sa sœur Catherine, deuxième chez les A1, termine à la 64e place. Tandis que Mireille Duquenne, 81e, complète le podium des A1. Classée 94e, Noémie Amorison est première chez les dames. On trouve encore dans le Top 10: Sophie Magnier, 96e et quatrième A1 ; Auxanne Dujardin, 102e, et deuxième dame ; suivie par la troisième de la catégorie, Ophélie Pierre, reprise à la 108e place. On trouve encore: 116e, Alexandrine De Smet, qui avait revêtu un superbe habit de fête…, et qui précède de 36 points, Cécile Moutiez, classée 117e, et la première A2. Alisson Haillez se classe 135e.