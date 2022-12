Les Enghiennoises ne rejoindront pas le vainqueur de Courcelles-Dottignies (qui ne se joue que dimanche prochain) en demi-finale. Les filles de Christophe Deglas sont tombées sur meilleures qu’elles et ne doivent donc éprouver aucun regret, comme le confessait le coach de la JSE: "Le succès de Montagnard est totalement mérité. Même privé de plusieurs blessées, notre adversaire a imposé un tempo rapide tout en étouffant complètement nos intérieures dans la raquette en défense. J’ai beaucoup aimé la prestation de Gloria Noto dans les rangs visiteurs. Quant à mon équipe, elle s’est battue mais on a manqué de concentration par moments et de communication. À nous de bosser pour montrer qu’on peut faire mieux dès la semaine prochaine en championnat."