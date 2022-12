P4E: Flobecq a trop raté

Isières B – Wodecq A 8-0

Match sans surprise où Isières ne tombe pas dans la facilité et tue le match au bout d’une demi-heure sur des buts de Bauwens, Laloy, Nachtergaele et Noul. En seconde période, Wodecq craque physiquement, ce qui permet aux deux remplaçants Malice et Hennebert d’alimenter le marquoir, ainsi qu’à Nachtergaele et Laloy de réaliser un doublé.